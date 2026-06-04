Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.06.2026, 12:00 Uhr bis zum 04.06.2026, 10:20 Uhr kam es in der Unteren Allee in Homburg zu einer Sachbeschädigung. Dabei riss ein bislang unbekannter Täter das im Vorgarten einer Arztpraxis aufgestellte Werbeschild aus seiner Halterung und beschädigte dieses.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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