PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.06.2026, 12:00 Uhr bis zum 04.06.2026, 10:20 Uhr kam es in der Unteren Allee in Homburg zu einer Sachbeschädigung. Dabei riss ein bislang unbekannter Täter das im Vorgarten einer Arztpraxis aufgestellte Werbeschild aus seiner Halterung und beschädigte dieses.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:45

    POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bliesmengen-Bolchen

    Mandelbachtal (ots) - Am 01.06.2026, im Zeitraum von 09:28 Uhr - 09:45 Uhr, wurde in ein Wohnanwesen in der Bliestalstraße in Bliesmengen-Bolchen eingebrochen. Die beiden bislang unbekannten Täter entwendeten BArgeld und Modeschmuck und wurden hierbei durch Bewohner bei der Tatausführung angetroffen. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung einer nahe ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 09:06

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel OT Lautzkirchen

    Blieskastel (ots) - Am 29.05.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Rossmann Filiale der Florianstraße in 66440 Blieskastel-Lautzkirchen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug schrammte einen geparkten, braunen Audi A 6 mit Zweibrücker Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 10:04

    POL-HOM: Brand eines Papiercontainers in der Frankenholzer Straße in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 29.05.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es in der Frankenholzer Straße, Höhe Anwesen Nr. 1, in 66450 Bexbach, zum Brand eines Papiercontainers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter den Container auf unbe-kannte Art und Weise in Brand setzte. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Freiwillige Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren