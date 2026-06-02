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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bliesmengen-Bolchen

Mandelbachtal (ots)

Am 01.06.2026, im Zeitraum von 09:28 Uhr - 09:45 Uhr, wurde in ein Wohnanwesen in der Bliestalstraße in Bliesmengen-Bolchen eingebrochen. Die beiden bislang unbekannten Täter entwendeten BArgeld und Modeschmuck und wurden hierbei durch Bewohner bei der Tatausführung angetroffen. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung einer nahe gelegenen Sportanlage.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. weiblich, ca. 20 - 30 Jahre alt, südosteuropäischer Phänotyp, schwarze Haare (zum Dutt gebunden), korpulent, blaue Jeanshose, weißes Oberteil, schwarze Handtasche, weiße Schuhe. 2. männlich, ca. 16 - 20 Jahre alt, schlank, südosteuropäischer Phänotyp, schwarzes Haar, grüner Jogginganzug, schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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