Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung an Roller am Hauptbahnhof in Homburg

Homburg (ots)

Am 05.06.2026 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung an einem Motorroller in 66424 Homburg. Der Motorroller war an einem Parkplatz am Bahnhofsvorplatz abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zunächst das schwarze Versicherungskennzeichen des Motor-rollers. Anschließend beschädigte er den Roller und legte diesen in einer Böschung, wenige Meter vom Abstellort entfernt, ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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