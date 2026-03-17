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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Eine 19-jährige Gelsenkirchenerin befand sich mit ihrer 51-jährigen Mutter am Montagabend, 16. März 2026, um 20 Uhr in der gemeinsamen Wohnung auf der Straße Zur Marienkapelle in Resse, als zwei bislang unbekannte Tatverdächtige durch eine Terassentür einbrachen. Die 19-Jährige wurde von den Männern festgehalten und aufgefordert, Wertgegenstände auszuhändigen. Daraufhin durchsuchten die Tatverdächtigen die Wohnung und nahmen Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Der genaue Umfang des Schadens ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss verließen die Männer die Wohnung in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtige waren zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hatten korpulente Staturen, waren gänzlich in schwarz gekleidet und trugen Skimasken.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder sach-dienliche Informationen zu dem Sachverhalt geben können. Diese werden telefonisch unter 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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