Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen-Am Freitag, 05.06.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines SUV die Koblenzer Straße in Altenkirchen und beabsichtigte links in die Bergstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Seat. Der Seat geriet in der Folge im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer konnte zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Insassen des Seat leicht verletzt.

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