PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen-Am Freitag, 05.06.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines SUV die Koblenzer Straße in Altenkirchen und beabsichtigte links in die Bergstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Seat. Der Seat geriet in der Folge im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer konnte zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Insassen des Seat leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Telefon: 02681-946-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 11:57

    POL-PDNR: Komplettentwendung von zwei Audi Q5 in Raubach und Großmaischeid

    Raubach/Großmaischeid (ots) - In der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 wurden sowohl in Raubach als auch in Großmaischeid zwei Audi Q5 entwendet. Die beiden Fahrzeuge parkten jeweils in den Hofeinfahrten der Anwesen und wurden in der Nacht unbemerkt entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Audi Q5, Baujahr 2019 aus dem Zulassungsbezirk des ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 09:09

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Irlich - Polizei sucht Zeugen

    Neuwied-Irlich (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2026, 00:15 Uhr, kam es in der Straße "Auf dem Ebenfeld" in Neuwied-Irlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:52

    POL-PDNR: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am Dienstag, den 02.06.2026, ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 280 im Bereich Kirchen (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Seat-Fahrerin die L280 aus Fahrtrichtung Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen (Sieg). In einer Linkskurve fiel die Fahrerin aufgrund von Müdigkeit in Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren