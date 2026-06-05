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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Komplettentwendung von zwei Audi Q5 in Raubach und Großmaischeid

Raubach/Großmaischeid (ots)

In der Nacht vom 04.06.2026 auf den 05.06.2026 wurden sowohl in Raubach als auch in Großmaischeid zwei Audi Q5 entwendet. Die beiden Fahrzeuge parkten jeweils in den Hofeinfahrten der Anwesen und wurden in der Nacht unbemerkt entwendet.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Audi Q5, Baujahr 2019 aus dem Zulassungsbezirk des Kreises Neuwied sowie um einen grauen Audi Q5 aus dem Jahr 2017 ebenfalls mit einem Neuwieder Kennzeichen.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Identität der Täter.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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