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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schrottsammler auf frischer Tat ertappt

Steineroth (ots)

Am Samstagmittag, den 30.05.2026, wurde von einem Anwohner aus Steineroth ein Diebstahl auf einer Überwachungskamera beobachtet und gemeldet. Ein unbekannter Mann war gerade dabei, Autoreifen mitsamt Felgen von dem privaten Grundstück in einen Sprinter mit rumänischer Zulassung zu laden. Es wurden umgehend zwei Streifen der PI Betzdorf entsandt. Der unbekannte Mann wurde in der Zwischenzeit von dem Mitteiler angesprochen und daran gehindert, die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug zu verlassen, indem er sich vor den Sprinter auf die Straße stellte. Bei dem Fluchtversuch wurde der Mitteiler von dem Fahrzeug im Bereich der Hüfte touchiert. Der Zeuge wurde lediglich leicht verletzt und musste nicht medizinisch versorgt werden. Der 39-jährige Fahrzeugführer konnte von der unmittelbar entsandten Streifenwagenbesatzung in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden. In dem Innenraum des Fahrzeugs wurde diverser Metallschrott festgestellt. Eine entsprechende Vorrichtung zum Abspielen der typischen `Dudelmusik` war ebenfalls vorhanden. Der Fahrzeugführer konnte keinerlei Genehmigungen vorzeigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde von dem rumänischen Staatsbürger eine Sicherheitsleistung erhoben. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Fahrzeugs, um weitere illegale Sammlungen zu verhindern. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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