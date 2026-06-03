Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Neustadt (Wied), Ot. Fernthal (ots)

In der Nacht von Montag, dem 01.06.2026, auf Dienstag, den 02.06.2026, kam es in der Dreischläger Straße in Neustadt/Wied, Ortsteil Fernthal, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschmierten die Innenwände einer Bushaltestelle mit einer Spraydose und brachten dabei Fußballparolen an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Farbschmierereien oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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