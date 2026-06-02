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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Werkstatt scheitert.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (30.05.2026 bis 01.06.2026) drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Lageschen Straße ein. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude, verließen es jedoch ohne Beute. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.06.2026 – 10:48

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Geschäft.

    Lippe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag (30.05.2026 bis 01.06.2026) versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße "Allee" in Bad Meinberg einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür In das Geschäft gelangten sie nicht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / ...

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