POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Werkstatt scheitert.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (30.05.2026 bis 01.06.2026) drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Lageschen Straße ein. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude, verließen es jedoch ohne Beute. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.
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