POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Geschäft.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag (30.05.2026 bis 01.06.2026) versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße "Allee" in Bad Meinberg einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür In das Geschäft gelangten sie nicht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
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