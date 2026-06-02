POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch in Geschäft.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (29.05.2026) fiel Polizeibeamten in Schötmar ein schwarzer Audi auf. Gegen 20:15 Uhr wurde der PKW auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schloßstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle gab es konkrete Tatsachen, die auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hindeuteten. Auf ...

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