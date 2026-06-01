POL-LIP: Bad Salzuflen. 15-Jährige angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.
Lippe (ots)
Die seit Montagmorgen (01.06.2026) vermisste 15-Jährige aus Bad Salzuflen ist wieder da. Sie konnte am Nachmittag wohlbehalten im Bereich Düsseldorf angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Hilfe bei der Suche und bittet darum veröffentlichte Fotos und persönliche Daten von ihr zu löschen.
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