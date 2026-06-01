POL-LIP: Bad Salzuflen. 15-Jährige angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (01.06.2026) gegen 13.45 Uhr wurde am Gymnasium am Schulzentrum Lohfeld in der Straße Wasserfuhr ein Amokalarm ausgelöst. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zogen sich zunächst in die Klassenräume zurück und verschlossen die Türen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte die Räumlichkeiten der Schule. Hinweise auf eine tatsächliche Amoktat konnten nicht ...

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