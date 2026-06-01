Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (29.05.2026) kam es an der Einmündung Hauptstraße / Im Moddenfelde in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Pedelec-Fahrerin. Eine 60-jährige Bad Salzuflerin befuhr mit ihrem VW die Straße Im Moddenfelde und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße in Richtung Lage abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 86-jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Hauptstraße ebenfalls in Richtung Lage, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Anfahren der Autofahrerin kam es zur Kollision mit dem Fahrrad. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

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