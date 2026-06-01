POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Gartenhütte.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 25. und 29.05.2026 versuchten Unbekannte eine Gartenhütte in der August-Bollhöfer-Straße in Schötmar gewaltsam aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Verdächtige Beobachtungen zum versuchten Einbruch melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter Telefon (05231) 6090.
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