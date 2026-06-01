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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Gartenhütte.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 25. und 29.05.2026 versuchten Unbekannte eine Gartenhütte in der August-Bollhöfer-Straße in Schötmar gewaltsam aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Verdächtige Beobachtungen zum versuchten Einbruch melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter Telefon (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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