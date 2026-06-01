POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Gartenhütte.

Lippe (ots) - (MK) Am Freitagabend wurde die Polizei von einem Verkehrsunfall eines Radfahrers in Kenntnis gesetzt. Auf dem Cheruskerweg in Lemgo-Lüerdissen kam demnach ein Radfahrer an einer abschüssigen Strecke im Bereich einer Kurve zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Klinikum Detmold behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

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