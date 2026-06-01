POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Steuergerät aus Bagger gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen dem 23. und 26.05.2026 zerschlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Baggers an der Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße in Diestelbruch und entwendeten das Steuergerät. Der Bagger stand auf einem öffentlich zugänglichen Wiesenstück. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon (05231) 6090.
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