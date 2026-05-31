Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Ostwestfalenstraße.

Lippe (ots)

(VL) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag (29.05.2026) gegen 14:00 Uhr auf der Ostwestfalenstraße im Kreuzungsbereich zur Sylbacher Straße. Eine 23jährige aus Lage beabsichtigte mit ihrem Opel Corsa von der Sylbacher Straße kommend auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld aufzufahren. Hierbei übersah sie einen 64jährigen aus Bielefeld sowie einen 54jährigen aus Werther, welche mit ihren Motorrädern die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo befuhr. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw mit beiden Motorrädern. Während die Corsa- Fahrerin leicht verletzt durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden konnte, wurden beide Motorradfahrer bei dem Unfall schwerstverletzt. Da bei dem 54jährigen eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde für die Unfallaufnahme eine spezielles Unfallaufnahmeteam aus Münster hinzugezogen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sämtliche beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ostwestfalenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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