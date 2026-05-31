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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Pedelecfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

(MK) Am Freitagabend wurde die Polizei von einem Verkehrsunfall eines Radfahrers in Kenntnis gesetzt. Auf dem Cheruskerweg in Lemgo-Lüerdissen kam demnach ein Radfahrer an einer abschüssigen Strecke im Bereich einer Kurve zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Klinikum Detmold behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Verunfallten Alkoholgeruch festgestellt, so dass ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Den Radfahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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