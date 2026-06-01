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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Fahrzeugführer mit E-Skateboard verunglückt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (29.05.2026) stürzte gegen 20:40 Uhr ein 35-jähriger Mann in Helpup auf der Bahnhofstraße mit einem elektronischen Skateboard. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Zudem war der 35-Jährige nach derzeitigem Stand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das vermutlich fahrerlaubnispflichte E-Skateboard, das nicht im öffentlichen Verkehr hätte gefahren werden dürfen, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zu möglichen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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