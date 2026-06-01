Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Fahrzeugführer mit E-Skateboard verunglückt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (29.05.2026) stürzte gegen 20:40 Uhr ein 35-jähriger Mann in Helpup auf der Bahnhofstraße mit einem elektronischen Skateboard. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Zudem war der 35-Jährige nach derzeitigem Stand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das vermutlich fahrerlaubnispflichte E-Skateboard, das nicht im öffentlichen Verkehr hätte gefahren werden dürfen, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zu möglichen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

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