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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (14.04.), zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Wohnung, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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