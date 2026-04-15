POL-OH: Einbruch in Wohnung
Vogelsberg (ots)
Alsfeld. Am Dienstag (14.04.), zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Wohnung, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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