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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Einbrecher aktiv.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31.05.2026) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Winter-Straße in Silixen ein und entwenden Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer im genannten Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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