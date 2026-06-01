Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Einbrecher aktiv.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31.05.2026) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Winter-Straße in Silixen ein und entwenden Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer im genannten Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

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