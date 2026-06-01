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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Amok-Fehlalarm am Schulzentrum.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (01.06.2026) gegen 13.45 Uhr wurde am Gymnasium am Schulzentrum Lohfeld in der Straße Wasserfuhr ein Amokalarm ausgelöst. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zogen sich zunächst in die Klassenräume zurück und verschlossen die Türen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte die Räumlichkeiten der Schule. Hinweise auf eine tatsächliche Amoktat konnten nicht festgestellt werden, so dass schnell klar war, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahr für Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte. Diese sowie Eltern, die aus Sorge an der Schule erschienen, wurden vor Ort durch die Polizei betreut, so dass die Lage ruhig blieb.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es wird geprüft was zum Fehlalarm und den entsprechenden Amokalarm-Durchsagen in der Schule geführt haben könnte - möglicherweise ein technischer Defekt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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