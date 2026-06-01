Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher.

Lippe (ots)

Seit Montagvormittag (01.06.2026) wird eine 15-jährige Jugendliche aus Bad Salzuflen vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt gegen 07:00 Uhr in der Heeper Straße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters sowie einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Die Jugendliche ist etwa 1,66 m groß, hat eine kräftige Statur und kurze dunkelrote Haare. Sie trägt eine runde, anthrazitfarbene Brille und einen Ohrring mit Feder im linken Ohr. Zuletzt trug sie eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und führte einen grauen Rucksack mit sich. Ein Foto und weitere Informationen zu ihr sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/205276 veröffentlicht. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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