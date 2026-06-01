PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher.

Lippe (ots)

Seit Montagvormittag (01.06.2026) wird eine 15-jährige Jugendliche aus Bad Salzuflen vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt gegen 07:00 Uhr in der Heeper Straße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters sowie einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Die Jugendliche ist etwa 1,66 m groß, hat eine kräftige Statur und kurze dunkelrote Haare. Sie trägt eine runde, anthrazitfarbene Brille und einen Ohrring mit Feder im linken Ohr. Zuletzt trug sie eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und führte einen grauen Rucksack mit sich. Ein Foto und weitere Informationen zu ihr sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/205276 veröffentlicht. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 12:36

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

    Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (29.05.2026) kam es an der Einmündung Hauptstraße / Im Moddenfelde in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Pedelec-Fahrerin. Eine 60-jährige Bad Salzuflerin befuhr mit ihrem VW die Straße Im Moddenfelde und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße in Richtung Lage abzubiegen. Zeitgleich fuhr ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:31

    POL-LIP: Extertal-Silixen. Einbrecher aktiv.

    Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31.05.2026) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Winter-Straße in Silixen ein und entwenden Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer im genannten Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090. ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:31

    POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Fahrzeugführer mit E-Skateboard verunglückt.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (29.05.2026) stürzte gegen 20:40 Uhr ein 35-jähriger Mann in Helpup auf der Bahnhofstraße mit einem elektronischen Skateboard. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Zudem war der 35-Jährige nach derzeitigem Stand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das vermutlich fahrerlaubnispflichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren