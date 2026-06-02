Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug.

Lippe (ots)

Im April 2026 entwendete ein unbekannter Täter in Dörentrup das Portemonnaie einer Frau und nutzte anschließend deren EC-Karte missbräuchlich. Mit der Karte hob der Tatverdächtige Bargeld an einem Geldautomaten ab. Nach richterlichem Beschluss wird nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Mann ist etwa 60 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, von kräftiger Statur, hat graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Sportjacke (Adidas) sowie einer dunkelblauen Steppweste mit beiger Kapuze. Weitere Informationen und die Lichtbilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205386

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (05231) 6090.

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