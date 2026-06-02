Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zwei Männer mit Waffen und Bargeld bei Verkehrskontrolle aufgefallen.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (29.05.2026) fiel Polizeibeamten in Schötmar ein schwarzer Audi auf. Gegen 20:15 Uhr wurde der PKW auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schloßstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle gab es konkrete Tatsachen, die auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hindeuteten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug und die beiden Männer aus Herford (24 und 22 Jahre) im Wagen durchsucht. Dabei sicherten die Beamten einen Dolch, einen Teleskopschlagstock, ein feststehendes Messer und ein Reizstoffsprühgerät. Zudem fand die Polizei einen hohen Bargeldbetrag sowie eine geringe Menge Haschisch. Der 22-jährige Fahrer griff während der Kontrolle einen Beamten körperlich an. Die Waffen, das Bargeld und die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie wegen tätlichen Angriffs laufen.

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