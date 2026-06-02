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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Montag, den 01.06.2026 gegen 03:19 Uhr versuchten drei unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Mittelstraße in Neuwied einzubrechen. Nach wenigen Minuten dürften sich die Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt haben.

Zur Übermittlung sachdienlicher Hinweise melden Sie sich telefonisch unter 026318780 oder per E-Mail an kineuwied.k43.eigentum@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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