Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am heutigen Dienstag, 02.06.2026, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:40 Uhr kam es in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte PKW, ein weißer Seat, stand in dieser Zeit zunächst auf dem Lidl-Parkplatz in der Königsberger Straße und in der Folge noch kurz an der Bel-Oil-Tankstelle in der Neuwieder Straße. Danach bemerkte die Fahrerin erst den Schaden an ihrem Fahrzeug. Dieser befindet sich an der Fahrzeugfront. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de; zu melden.

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