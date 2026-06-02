POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Dierdorf (ots) - Am 29.05.2026 kam es in dem Zeitraum von 12:00 - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Modegeschäft Takko in Dierdorf. Die Geschädigte parkte ihren PKW Seat auf dem mittleren der drei Parkstreifen. Nach der Rückkehr zu ihrem PKW stellte die Fahrzeugführerin eine Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger fest. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Zeugen werden gebeten ...

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