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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Kircheib (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis Montag, 01.06.2026, 23.30 Uhr, kam es in Kircheib, Grünewaldsgarten, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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