Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus
Kircheib (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis Montag, 01.06.2026, 23.30 Uhr, kam es in Kircheib, Grünewaldsgarten, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Frank Feldhäuser, PHK
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