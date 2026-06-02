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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 29.05.2026 kam es in dem Zeitraum von 12:00 - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Modegeschäft Takko in Dierdorf. Die Geschädigte parkte ihren PKW Seat auf dem mittleren der drei Parkstreifen. Nach der Rückkehr zu ihrem PKW stellte die Fahrzeugführerin eine Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger fest. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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