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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Helmenzen (ots)

Am Freitag, dem 29.05.2026, gegen 13:27 ereignete sich in der Gemarkung Helmenzen, auf der B 8 ein Verkehrsunfall wobei sich ein Verkehrsunfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die B8 aus Birnbach kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. In Höhe der Ortschaft Oberölfen bremste das erstgenannte Fahrzeug plötzlich stark ab und bog, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen nach rechts in Richtung Oberölfen ab. Das, in der Mitte geführte Fahrzeug, ein Pkw VW Passat konnte noch rechtzeitig abbremsen und kam zum Stillstand. Dem, dahinter geführten Transporter Mercedes Benz gelang dies nicht mehr. In der Folge fuhr der Fahrer dieses Fahrzeuges auf den bereits stehenden VW Passat auf. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Auch wenn der Fahrer des erstgenannten Pkw Opel nicht die Hauptursache für den Verkehrsunfall gesetzt hat gilt er als Verkehrsunfallbeteiligter und ist seiner Verpflichtung, an der Unfallstelle zu warten, nicht nachgekommen. Bei dem Unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen weißen Pkw Opel Insignia, neueres Modell. Sollte es Zeugen hinsichtlich des Verkehrsunfalles geben nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entsprechende Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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