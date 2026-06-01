Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

Rengsdorf (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, kam es im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in Rengsdorf.

Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich in das Innere des Vereinsheims des Sportvereins Rengsdorf ein. Hier wurde in der Sportsbar "Auszeit" ein Sparkasten aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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