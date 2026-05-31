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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Weyerbusch, Ortsteil Hilkhausen (ots)

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Samstag, dem 30.05.2026 in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr, im Bereich der "Alten Dorfstraße" in Weyerbusch, Ortsteil Hilkhausen. Im dortigen Gemeindehaus fand eine Geburtstagsfeier statt. Zahlreiche Gäste, die mit Pkw angereist waren, parkten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß im Umfeld des Gemeindehauses. Nachdem die ersten Gäste abreisen wollten bemerkten sie, dass an ihren Fahrzeugen Reifen beschädigt wurden. Im Zuge einer Nachschau wurde bekannt, dass während der Abwesenheit der Fahrzeugführer an 10 Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt wurde, sodass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des geschilderten Vorfalls geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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