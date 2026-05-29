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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kompletträdern im Industriegebiet Neuwied

Neuwied (ots)

Am 28.05.26 wurden in der Zeit zwischen 02:30 und 07:30 Uhr im Bereich der Stettiner Straße insgesamt elf hochwertige Fahrzeuge eines dort befindlichen Autohauses angegangen. Hierbei wurden die Fahrzeuge allesamt aufgebockt und jeweils alle 4 Räder mitsamt der Felgen entwendet. Zudem wurde die Umzäunung des Parkplatzes, mutmaßlich zum leichteren Abtransport des Diebesgutes, aufgeschnitten. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied
Telefon: 02631/878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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