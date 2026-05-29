Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 14.05.2026 auf den 15.05.2026, kam es auf einem Firmengelände in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach zu einem Dieseldiebstahl aus mehreren Baumaschinen.

Eine mögliche Zeugin könnte dazu sachdienliche Hinweise geben.

Gesucht wird eine Frau, welche gegen Mitternacht mit ihrem Hund und einer Kopftaschenlampe im Ort Hombach spazieren war.

Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden.

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