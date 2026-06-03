Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Besonders schwerer Diebstahl aus Autohaus

Neuwied (ots)

Am 28.05.2026 in der Zeit von ca. 03:00 - 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum gesicherten Gelände eines Autohauses in der Stettiner Straße. Auf dem Haupt-und Nebengelände wurden von mehreren, hochwertigen Fahrzeugen Felgen und weitere Fahrzeugteile entwendet. Aufgrund der Anzahl und Beschaffenheit der Fahrzeugteile muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport mehrere, teils größere Fahrzeuge genutzt wurden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass sich zur Tatzeit mehrere Personen in diesem Bereich der Stettiner Straße aufgehalten haben müssen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

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