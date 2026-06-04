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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Irlich - Polizei sucht Zeugen

Neuwied-Irlich (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2026, 00:15 Uhr, kam es in der Straße "Auf dem Ebenfeld" in Neuwied-Irlich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Neuwied bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
PHK L. Schaab
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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