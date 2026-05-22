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Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Brand einer Windkraftanlage bestätigt sich nicht

FW Dinslaken: Brand einer Windkraftanlage bestätigt sich nicht
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Dinslaken (ots)

Heute Nachmittag rückte die Feuerwehr Dinslaken zu einer eher ungewöhnlichen Brandmeldung aus. Gemeldet wurde ein Brand in einer Windkraftanlage auf der Halde Lohberg. Schwarzer Rauch sollte hier aus einer Windkraftanlage austreten. Zum Glück konnten die anrückenden Einsatzkräfte dies nicht bestätigen. Auch bei der weiteren Erkundung der umliegenden Umgebung der Windkraftanlagen konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Insgesamt dauert der Einsatz für die Einsatzkräfte der Einheit Hauptwache und Stadtmitte knapp eine Stunde.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

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