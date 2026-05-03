Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöster Rauchwarnmelder

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Dinslaken (ots)

In den frühen Morgenstunden rückten die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Dinslaken zur Schillerstraße aus. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den Notruf gewählt, da das Signal eines Rauchwarnmelders zu hören war. Nach der Erkundung im betroffenen Objekt konnte die Feuerwehr Entwarnung geben, da es sich augenscheinlich um einen technischen Defekt am Rauchwarnmelder handelte und keine Schadensmerkmale vorlagen.

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