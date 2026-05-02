Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit verletztem Scooter-Fahrer in Dinslaken

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Nachmittag wurden der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein 12-jähriger Fahrer eines Scooters von einem Pkw erfasst worden war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen umgehend die Erstversorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und sicherten parallel die Unfallstelle ab. Aufgrund der initialen Meldung wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Patient mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik transportiert. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

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