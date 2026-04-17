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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten unter zweifacher Beteiligung von Zweirädern kam es am Donnerstag, 16. April 2026, in Schalke-Nord.

Ein 49-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Pedelec auf der Uferstraße in Richtung Grothusstraße und bog nach links in die Hafenstraße ein. Zeitgleich, gegen 20.45 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Mottorradfahrer aus Gelsenkirchen ebenfalls auf der Uferstraße in die gleiche Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Motorradfahrer, den Radfahrer zu überholen.

Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision und der 49-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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