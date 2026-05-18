Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Finale Ausgabe: Feuerwehren aus dem Kreis Wesel messen sich zum letzten Mal in Dinslaken

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Dinslaken (ots)

Am Samstag, 13. Juni 2026, lädt die Feuerwehr Dinslaken, gemeinsam mit dem Stadt- sowie dem Kreisfeuerwehrverband, zum Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Wesel, ein - und schließt damit ein besonderes Kapitel: Es ist das fünfte und vorerst letzte Mal, dass Dinslaken Gastgeber dieser Veranstaltung ist. Von 9 bis etwa 15 Uhr treffen sich die Aktiven aus dem gesamten Kreisgebiet im Bergpark in Lohberg, um ihre Leistungsfähigkeit zu messen. Für alle, die die Feuerwehr hautnah erleben möchten, wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten - der Eintritt ist frei.

Wettkampf auf dem Zechengelände

Auf dem Gelände rund um die historische Zechenwerkstatt treten die Gruppen in vier Disziplinen gegeneinander an: Einsatzübung, Wissenstest, Knoten und Stiche sowie Staffellauf. Teamarbeit, Schnelligkeit und fachliche Kompetenz stehen dabei im Mittelpunkt. Rund 35 Gruppen aus dem gesamten Kreisgebiet werden erwartet - ein eindrucksvolles Bild der Feuerwehren, die Tag für Tag ehrenamtlich für die Sicherheit der Menschen in der Region sorgen.

Der Leistungsnachweis hat in Dinslaken eine gewachsene Tradition: 2022 fand er auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Lohberg zum ersten Mal statt - damals mit 36 teilnehmenden Gruppen. Seitdem ist die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen. Alle fünf Jahre wechselt die Veranstaltung in eine andere Stadt im Kreis. Ab 2027 übernimmt deshalb die Feuerwehr in Kamp-Lintfort die Ausrichtung.

Ehrenamt erlebbar machen

Der Leistungsnachweis ist mehr als ein sportlicher und fachlicher Wettbewerb. Er dient nicht nur als Wissenstest, sondern fördert auch den Austausch zwischen den Feuerwehrmitgliedern im Kreis Wesel und bietet der Bevölkerung einen Einblick in das ehrenamtliche Engagement und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr. Wer sich fragt, was es bedeutet, freiwillig für andere da zu sein, findet hier Antworten - und vielleicht auch den Anstoß, selbst aktiv zu werden.

Mark Rittmann ist stellvertretender Leiter der Feuerwehr Dinslaken und koordiniert die Vorbereitung auf das Event. Für die ausrichtende Feuerwehr Dinslaken gibt es allerhand zu tun. Um die zahlreichen Kameradinnen und Kameraden, die für einen reibungslosen Verlauf sorgen, zu motivieren, greift auf einen besonderen Stimmungsaufheller zurück. Ausgerüstet mit einer großen Box voll Weingummi kommt er mit den Feuerwehrangehörigen ins Gespräch und sorgt so für einen kleinen Motivationsschub.

Für Familien und alle Neugierigen gibt es neben dem Wettkampfgeschehen ein vielseitiges Rahmenprogramm: Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge können bestaunt werden, die Jugendfeuerwehr lädt mit Spritzenhaus und Hüpfburg ein, Essen und Getränke sorgen für das leibliche Wohl. Die Feuerwehr Dinslaken hat sich intensiv auf dieses besondere Abschlussjahr vorbereitet und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher aus Dinslaken und dem gesamten Kreisgebiet.

Hinweis: Durch die zahlreichen Großfahrzeuge der Feuerwehren kann es zu Sperrungen und Einschränkungen im und um den Bergpark kommen. Die Anreise per Fahrrad oder öffentlichem Nahverkehr wird empfohlen.

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