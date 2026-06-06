Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall Kreuzung Mainzer Str./ L119 in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am 05.06.2026 gegen ca. 23:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Mainzer Str./ L119 / Kaiserstraße in 66424 Homburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 20- jährige Frau befuhr mit ihrem grauen Mercedes GLC mit HOM-Kreiskennung die L 119 aus Richtung Bahnhof kommend und bog an der Kreuzung nach rechts in die Mainzer Straße ab.

Eine 23-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Audi A3 mit NK- Kreiskennung die Mainzer Straße aus Richtung Homburg-Bruchhof kommend und fuhr geradeaus über die Kreuzung in die Mainzer Straße Fahrtrichtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben an die Kreuzung während einer Grünphase passiert zu haben, dies ist aber aufgrund der Ampelschaltung nicht möglich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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