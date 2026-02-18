Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026, gegen 5:30 Uhr) fing ein Mercedes im Bereich eines Reifens an zu brennen. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz an der Einmündung zur Bruchwiesenstraße abgestellt, als es aus bislang ungeklärter Ursache anfing zu brennen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor das gesamte Fahrzeug anfing zu brennen. Dennoch muss von einem Totalschaden ausgegangen werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 27.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

