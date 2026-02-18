PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026, gegen 5:30 Uhr) fing ein Mercedes im Bereich eines Reifens an zu brennen. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz an der Einmündung zur Bruchwiesenstraße abgestellt, als es aus bislang ungeklärter Ursache anfing zu brennen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor das gesamte Fahrzeug anfing zu brennen. Dennoch muss von einem Totalschaden ausgegangen werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 27.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 16:46

    POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (17.02.2026), gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der K11 gegen ein Auto, welches an der Einmündung eines landwirtschaftlichen Wegs hielt. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Ghislaine Wymar Telefon: 0621 963-20022 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:45

    POL-PPRP: Polizeibeamter rassistisch beleidigt

    Ludwigshafen (ots) - Bei der Aufnahme eines Ladendiebstahls am Dienstagnachmittag (17.02.2026) in einem Baumarkt in Ludwigshafen-Oggersheim beleidigte ein 38-Jähriger, der des Diebstahls beschuldigte wurde, einen Polizeibeamten rassistisch. Der Mann muss sich nun wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung des Polizeibeamten verantworten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Ghislaine Wymar Telefon: 0621 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:44

    POL-PPRP: Autodieb gestört

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (18.02.2026, 0 Uhr) beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter sich Zugang zu einem geparkten BMW M3 in der Pettenkofer Straße verschaffen wollte. Als der Autodieb dies bemerkte, rannte er weg. Der Zeuge konnte noch einen weiteren Mann in der Nähe sehen. Vermutlich versuchten die Männer das die Keyless-Go-Technik des Fahrzeuges zu überwinden, um das Auto zu stehlen. Dank des aufmerksamen Zeugen gelang dies jedoch nicht. Wenn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren