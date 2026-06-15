Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Körperliche Auseinandersetzungen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim-Steinfurt: Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Am Rande des Feuerwehrfestes in Külsheim-Steinfurt kam es am Donnerstag, 4. Juni 2026, zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach der nun Zeugen gesucht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 54-Jähriger außerhalb des Festzelts von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und anschließend mehrfach geschlagen und getreten. Hierbei erlitt der 54-Jährige Verletzungen. Der Unbekannte wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger bis muskulöser Statur beschrieben. Er hatte kurze braune Haare und einen kurzen Bart. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt, einer hellbeigen Hose und weißen Sneakern. Zudem hatte er eine Tätowierung am rechten Unterarm. Der Mann befand sich in Begleitung von drei weiteren Männern, die sich nicht an der Auseinandersetzung beteiligt haben sollen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Bad Mergentheim-Edelfingen: Mann von Unbekannten angegriffen

In Bad Mergentheim-Edelfingen wurde am Sonntagabend ein 21-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt. Die Angreifer klingelten gegen 23 Uhr an der Tür eines Wohnhauses in der Wilhelm-Frank-Straße, in dem sich der junge Mann befand und gaben vor das Fahrzeug ihres späteren Opfers beschädigt zu haben. Als der 21-Jährige daraufhin vor die Tür trat wurde er von den beiden Männern zunächst mit Pfefferspray besprüht und danach mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Angreifer. Der 21-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unbekannten sollen zum Tatzeitpunkt blaue Latex Handschuhe getragen haben. Einer der beiden sei zudem mit einer schwarzen Ski-Maske vermummt gewesen, der andere mit einem schwarzen Motorradhelm. Zeugen, die den Angriff Beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

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