Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 9. Juni 2026, und Samstag, 13. Juni 2026, kam es in Künzelsau, vermutlich im Bereich der Schloßmühlgasse, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Audi A3 wurde im genannten Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Gefährdung im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss

Am vergangenen Freitag kam es auf der Landesstraße 1044 zwischen Hermersberg und Waldzimmern zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen 9:30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg und fuhr hierbei mittig auf der Fahrbahn. Zwei entgegenkommenden Pkw-Lenker konnten nur durch Ausweichen in den Grünstreifen eine Kollision verhindern. Kurz darauf konnte das Fahrzeug im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle auf der L1044 angehalten werden. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,6 Promille an. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste die Beamte zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und wurde anschließend aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine medizinische Einrichtung verbracht.

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