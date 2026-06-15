Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Autos beschädigt und Ortsschild gestohlen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Ortsschild gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten das Ortsschild am Ortseingang von Walldürn aus Richtung Hornbach. Die Stadt Walldürn stellte das Fehlen der Ortsschildes am Samstag, 06. Juni, fest und erstattete Anzeige. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Donnerstag in Walldürn einen Opel und verursachten mehrere Hundert Euro Schaden. Der oder die Täter zerkratzten zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr in der Hildenbrandstraße auf Höhe der Grundschule die rechte Fahrzeugseite des Opels und flüchteten unerkannt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Reifen von Post-Auto zerstochen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Samstag in Mosbach die Reifen eines Dienstfahrzeugs der Post zerstochen. Aus bislang unbekannten Gründen stach der Mann gegen 13 Uhr im Hammerweg mit einem Messer in die Reifen. Als er von einer Postangestellten auf sein Verhalten angesprochen wurde, beleidigte er die Frau und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden .

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