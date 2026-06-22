Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand, Verkehrsunfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Ferienhaus in Brand geraten

Mutmaßlich aufgrund eines Blitzeinschlages ist in der Nacht zum Samstag ein Ferienhaus in Walldürn in Vollbrand geraten. Nachbarn meldeten gegen 0:20 Uhr über Notruf das brennende Ferienhaus am Elsterweg. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten daraufhin den Brand. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Elztal: Fahrrad contra Auto - 34-Jähriger leichtverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag erlitt ein 34-jähriger Fahrradfahrer in Elztal-Dallau leichte Verletzungen. Der 34-Jährige fuhr gegen 12:10 Uhr im Brühlweg aus Richtung der Bundesstraße 27. An der Einmündung zur Straße "Im Trienzfeld" wollte er nach links abbiegen und übersah dabei mutmaßlich den von rechts kommenden Renault einer 35-jährigen Fahrerin und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro.

Obrigheim: 19-jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Daewoo ist am Samstagabend auf der Bundesstraße 292 in Richtung Mosbach von der Fahrbahn abgekommen. Die 19-Jährige fuhr gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße, als sie auf Höhe Obrigheim nach links von der Fahrbahn abkam, gegen die Schutzplanke stieß und sich mehrfach um die eigene Achse drehte. In einem Grünstreifen kam sie schließlich zum Stehen. Die 19-Jährige und ihr zweijähriges Kind, das sich auf dem Rücksitz befand, erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden. Während der Unfallaufnahme war die B292 in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell