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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Schwerverletzte nach einem Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstag, dem 09.06.2026 gegen 16 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Böhl und Iggelheim zu einem Zusammenstoß eines E-Scooters und eines Fahrradfahrers. Hierbei stießen die beiden entgegengesetzt fahrenden Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Der 64-jährige Fahrradfahrer und die 15-jährige E-Scooter Fahrerin stürzten und verletzten sich schwer. Aufgrund einer Kopfverletzung des Fahrers und Rückenverletzung der Fahrerin wurden beide umgehend von den hinzugezogenen Rettungssanitätern versorgt und in Krankenhaus verlegt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

Bei dem Unfall trug der Fahrradfahrer keinen Helm. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gehören im Straßenverkehr zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Anders als PKW- oder LKW-Fahrer verfügen sie über keine Knautsch- oder Schutzzonen und sind bei Kollisionen unmittelbar den auftretenden Kräften ausgesetzt. Das Tragen eines geeigneten Fahrradhelms kann bei Stürzen schwere Kopfverletzungen verhindern oder deren Folgen deutlich mindern. Die Polizei empfiehlt daher dringend, beim Radfahren stets einen korrekt angepassten Helm zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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