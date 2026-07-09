Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Motorrad-Unikat gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein mittels Kettenschloß gesichertes Motorrad-Unikat der Marke "M. Jungert", Modell: Walz Drag Style, wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend (07.07.) und Mittwochmittag (08.07.) von einem Parkplatz in der Dammstraße gestohlen. An dem Motorrad war das amtliche Kennzeichen GG-GS 81 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung setzen.

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