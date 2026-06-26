Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 2-Jähriger mit seiner Mutter wohlbehalten angetroffen - 2606120

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2606117) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte nach dem seit Dienstag, 23. Juni 2026, vermissten 2-Jährigen und der Kindsmutter gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am heutigen Freitag, 26. Juni 2026, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem die nicht sorgeberechtigte Mutter gemeinsam mit ihrem Sohn wohlauf beim Jugendamt erschienen war.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto des als vermisst gemeldeten 2-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell