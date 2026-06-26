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POL-ME: Opel Astra gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606116

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Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, wurde in Langenfeld ein Opel Astra entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14 Uhr stellte ein 35-jähriger Langenfelder seinen blauen Opel Astra an der Immigrather Straße in Höhe der Hausnummer 58 mit geöffneten Fenstern ab. Als er 15 Minuten später zurückkam, stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den 32 Jahre alten Opel mit Opladener Kennzeichen (OP) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Immigrather Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

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