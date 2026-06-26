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POL-ME: Ratinger Seniorentag abgesagt - 2606119

POL-ME: Ratinger Seniorentag abgesagt - 2606119
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Ratingen (ots)

Wie bereits berichtet, sollte am Sonntag, 28. Juni 2026, ein vom Ratinger Seniorenrat initiierter Seniorentag in der "Dumeklemmerhalle" in Ratingen stattfinden, an dem auch die Polizei mit Informationsständen beteiligt gewesen wäre (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 2606109 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6301328).

Aufgrund der anhaltend warmen Temperaturen und den damit verbundenen Hitzewarnungen hat die Stadt Ratingen vorsorglich entschieden, dass der Seniorentag aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfindet.

Ein Ersatztermin wird zeitnah bekannt gegeben.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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