Polizei Mettmann

POL-ME: Ratinger Seniorentag abgesagt - 2606119

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Ratingen (ots)

Wie bereits berichtet, sollte am Sonntag, 28. Juni 2026, ein vom Ratinger Seniorenrat initiierter Seniorentag in der "Dumeklemmerhalle" in Ratingen stattfinden, an dem auch die Polizei mit Informationsständen beteiligt gewesen wäre (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 2606109 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6301328).

Aufgrund der anhaltend warmen Temperaturen und den damit verbundenen Hitzewarnungen hat die Stadt Ratingen vorsorglich entschieden, dass der Seniorentag aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfindet.

Ein Ersatztermin wird zeitnah bekannt gegeben.

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